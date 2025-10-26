Julio Enciso pierde sobre la hora con el Estrasburgo

El argentino Joaquín Panichelli marcó para los alsacianos de cabeza en el minuto 25 pero luego el partido se fue complicando para los visitantes, en gran medida por la desventura de Ismaël Doukouré, que primero marcó en contra (31’) de su equipo y luego fue expulsado en el 67.

Pese a su inferioridad numérica en el tramo final del partido, el Estrasburgo resistió épicamente ante el empuje de los locales y creyó conseguir el objetivo de salvar un punto, pero un disparo con efecto del portugués Afonso Moreira (90+1’) dejó los tres puntos en Décines-Charpieu.

Enciso jugó hasta el minuto 77.

* Estrasburgo (16 puntos) baja al sexto lugar de la tabla, a cuatro unidades del líder París SG, que el sábado venció 3-0 al Brest. Lyon está cuarto con 18.

* Fue el 4° partido de Enciso con el Estrasburgo, tres en la Ligue francesa y uno en la UEFA Conference League.

