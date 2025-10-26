Liga de Naciones Femenina: Paraguay enfrenta el martes a Venezuela

El duelo entre la Albirroja y la Vinotinto se cumplirá en el estadio La Huerta del club Libertad, a partir de las 20:00.

En la primera fecha, las albirrojas cayeron 3-1 ante Argentina en encuentro disputado en Buenos Aires el pasado viernes.

Aldana Cometti (17’), Agostina Holzheier (22’) y Maricel Pereyra (45+3’) le dieron el triunfo a la Albiceleste. Por Paraguay descontó Liz Barreto (45+2’).

La selección paraguaya, dirigida por el brasileño Fabio Fukumoto sufrió la expulsión de Pamela Villalba, en el minuto 73.

Rumbo al Mundial

La Liga de Naciones femenina otorga dos cupos al Mundial de Brasil-2027 y otros dos para un repechaje intercontinental.

En el torneo participan nueve de las diez selecciones suramericanas que integran la Conmebol, ya que Brasil tiene su cupo asegurado por ser anfitrión del Mundial de 2027. De acuerdo con la FIFA, esta nueva competición será disputada entre 2025 y 2026.

* Los otros resultados registrados en la primera fecha: Bolivia 0-Ecuador 4; Venezuela 0-Chile 0; Colombia 4-Perú 1. Libre: Uruguay.

* La segunda fecha se jugará el martes 28, en la que Bolivia visitará a Chile; Uruguay debutará ante Argentina, Paraguay recibirá a Venezuela y Ecuador será local contra la favorita Colombia.