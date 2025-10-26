Pellegrini dice que la cita ante el Atlético "es importante pero no un punto de inflexión"

Pellegrini, que ofreció una rueda de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva de la primera plantilla verdiblanca, insistió en que "no es un partido trascendental", aunque espera ganarlo mediante la filosofía de "no cambiar el juego" que habitualmente practica.

El preparador del equipo sevillano argumentó que él busca "imponer el estilo manteniendo una unidad futbolística. Ojalá sea un partido bueno" porque se trata de "tres puntos muy importantes".

El técnico santiaguino informó de que el centrocampista marroquí Soufyan Amrabat "no fue al partido de 'Europa League'" en el campo del Genk belga "por algunas molestias" y que era mejor que se quedase en Sevilla", pero que "ahora está bien y va a estar en la lista de citados" para medirse al conjunto colchonero.

También figurará entre los convocados el delantero argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila, quien es "uno más de la plantilla" al que utiliza con independencia de "las variables de su contrato" que obligarán al Betis a abonar una cantidad extra a Osasuna si disputa un encuentro más.

El chileno fue preguntado por otro jugador de la plantilla, el delantero congoleño Cédric Bakambu, quien salió con algunas molestias el jueves del partido de Bélgica, y anunció que está en condiciones "de entrar en la lista" de citados para el lunes y que ya verá para "cuánto rato".

Pellegrini, que destacó al Atlético de Madrid, del que dijo que "es un rival grande, que se ha reforzado mucho, con grandes jugadores y un técnico -el argentino Diego Simeone- que le ha dado muchos éxitos", también se refirió al interés de la selección chilena por contratarlo.

"Es un orgullo para mí", dijo el entrenador del Betis, quien admitió haber "tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con la renovación acá", si bien "siempre es positivo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país", subrayó.