Fútbol Internacional

Simeone, con todos sus efectivos en el último entrenamiento antes de la visita al Betis

Madrid, 26 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este domingo de todos sus efectivos en el entrenamiento con público en el estadio Metropolitano, en el que Johnny Cardoso se ejercitó de nuevo con el grupo, ya dentro de la última fase de su recuperación de un esguince de tobillo sufrido el pasado 15 de septiembre.

Por EFE
26 de octubre de 2025 - 07:55
En principio, el centrocampista estadounidense aún no jugará contra el Betis y ya estará disponible para volver a la convocatoria en el encuentro del sábado que viene frente al Sevilla, después de perderse hasta ocho encuentros por esa lesión: contra el Liverpool, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Eintracht, el Celta, Osasuna y el Arsenal.

El resto de la plantilla está a disposición del técnico argentino para armar el once y la convocatoria para el duelo de este lunes en el estadio Benito Villamarín.