Simeone, con todos sus efectivos en el último entrenamiento antes de la visita al Betis

Madrid, 26 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este domingo de todos sus efectivos en el entrenamiento con público en el estadio Metropolitano, en el que Johnny Cardoso se ejercitó de nuevo con el grupo, ya dentro de la última fase de su recuperación de un esguince de tobillo sufrido el pasado 15 de septiembre.