Simeone: “El desafío es continuo; querer más, seguir buscando ser mejores…”

“El desafío es continuo. No hay otra cosa que tener un desafío, querer más, seguir buscando ser mejores, desde el primer día que llegamos seguir compitiendo con la idiosincrasia del equipo, del club, del juego y de la historia del Atlético de Madrid y vamos a ir por ahí hasta que sea el último día”, expresó en rueda de prensa tras el entrenamiento en el Metropolitano.

“El Atlético me da desafíos continuos. Llegamos con el club posicionado en un lugar, gracias a un trabajo enorme de toda la parte de dirigencia, con Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) y Enrique (Cerezo, presidente) a la cabeza, que han logrado llevar al club a un lugar extraordinario. Y nosotros, desde lo deportivo, hemos ayudado a que esto tenga su mejor versión de lo que el club es a nivel mundial”, dijo instantes antes.

El reto más inmediato no es sólo el Betis, sino ganar fuera de casa. Aún no lo ha hecho en este curso. Ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones.

“Es un todo. Cuando un equipo no logra tener una regularidad fuera de casa, no en diez partidos, sino en ya muchos más ya, no es sólo una cosa. Hay un patrón a intentar mejorar. Hay un botón que todavía no lo tenemos aplicado, pero no nos pasa sólo a nosotros, sino que la mayoría de equipos pierden la mayor cantidad de puntos fuera de casa. Para pelear en los lugares diferenciales, tenemos que tener esa regularidad y no la tenemos”, analizó Simeone.

“Yo tengo ilusión. Las cosas no duran para siempre. Hay una nueva oportunidad. Iremos con la misma pasión, tratando de ajustar cómo voy y por dónde, a ver si apretamos el botón justo”, abundó el técnico, que destacó el nivel de su rival de este lunes en el Benito Villamarín.

“El Betis está muchísimo mejor que años anteriores, siempre con la línea del entrenador (Manuel Pellegrini), que tiene una idea clarísima de juego, con un ataque valiente. Casi todos los partidos, yo diría que todos, con un patrón que no varía y que, evidentemente, va reflejado con la valentía al atacar, en tener jugadores dinámicos en el último tramo del juego, y está defendiendo bien. A partir de ahí, está en mejor lugar, compitiendo muy bien en la Liga Europa”, advirtió.

Álex Baena apunta al once titular. “Tanto Álex como todos los chicos nuevos que han llegado están buscando su mejor versión; adaptarse a un equipo y un club diferente, como es el Atlético de Madrid; están poniendo toda su ilusión, su trabajo, su dedicación y, sobre todo, su compromiso para dar lo mejor que tienen. Y no tengo ninguna duda de que Álex es un jugador diferencial y nos hará muy bien a lo largo de estos años en el club”, dijo.

Julián Alvarez será la referencia ofensiva. “En el contrato yo no participo (acerca de la pregunta sobre una ampliación de contrato). El club sabe lo que tiene que generar para lo mejor del equipo y la institución. A Julián lo veo absolutamente comprometido. El martes, en el último partido, pudo hacer dos goles, en las únicas casi dos veces que el equipo pudo encontrarse de verdad en campo rival con peligro”, valoró el técnico.

“Siempre me espero lo mejor de él. Lo veo comprometido, entusiasmado, ilusionado, contento y esperemos que este lunes pueda hacer un buen partido”, expuso Simeone sobre el atacante argentino, que jugará con Álex Baena por detrás, mientras Thiago Almada empieza como recurso en el banquillo, según las pruebas de esta semana.

“Almada puede jugar en distintas posiciones. Siempre en el centro del campo, ya sea con cuatro o con tres, puede participar por afuera o por dentro, porque tiene trabajo y tiene algo diferencial, que lo tienen Griezmann, Julián, Baena y él: una gran visión de juego. Y esos futbolistas, que son distintos, hay que intentar encontrarles el lugar y, sobre todo, los minutos que tengan puedan demostrar esto que estamos comentando”, remarcó.

Simeone insistió en una de sus guías en la dirección de los equipos: la importancia de la calidad por encima de la cantidad de minutos.

“Hay mucha gente nueva y, evidentemente, no están adaptados a lo que fue patrón y seguirá siendo con nosotros. Siempre elegiremos mal. Cuando se gana y elegimos los once que empiezan está bien, pero, cuando no toca ganar, tenía que haber jugado el que no jugó…. Toda esa rueda, que se da y es normal desde el lado de afuera, lo tenemos claro”, explicó.

“Siempre en estos 14 años nos ha dado muchísimo toda la gente que ha entrado desde el banco. Eso es de un gran trabajo primero de la gente que trabaja alrededor mío para que estén bien y de ellos, al estar comprometidos para lo más importante. Uno cuando firma en un club, no firma voy a jugar de titular tantos partidos, sino voy a comprometerme para ayudar al club. Y ese es el objetivo”, reivindicó.