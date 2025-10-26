Tigres clasifica a cuartos de final en México

Los Tigres (2º) , dirigidos por el argentino Guido Pizarro, llegaron a 32 puntos tras su victoria en su casa, el estadio Universitario de Nuevo León. El Tijuana (7º) , del DT uruguayo Sebastián Abreu, se quedó con 21 unidades, salió de zona de clasificación directa y de momento jugará el play in (repechaje) .

Al minuto 50, con el 0-0 aún en el marcador, los Xoloizcuintles fallaron un penal. El portero argentino Nahuel Guzmán le atajó el cobro desde los doce pasos a Kevin Castañeda. Luego, Gignac (61’) y Ángel Correa (74’) anotaron los goles del encuentro.

* Los paraguayos: Diego González (Atlas) jugó de titular en la derrota 4-1 ante Chivas Guadalajara en el Clásico de Tapatío. Fue reemplazado a los 78’. Pablo Gamarra (Puebla) estuvo entre los suplentes en el empate 4-4 con Juárez. El Toluca de Robert Morales enfrentaba la noche del domingo al Pachuca.

* Resultados de la jornada: Viernes: Juárez 4- Puebla 4; Mazatlán 2-América 2. Sábado: Tigres 2- Tijuana 0; León 1-Pumas 1; Guadalajara 4-Atlas 1; Cruz Azul 2-Monterrey 0.

Domingo: Santos-Querétaro; Atlético San Luis- Necaxa; Toluca-Pachuca.

* Posiciones: Toluca 32, Tigres 32, Cruz Azul 32, América 31, Monterrey 30, Chivas 23, Tijuana 21, Pachuca 21, Juárez 20, o San Luis 16, Atlas 16, Pumas 15, Santos 14, Querétaro 14, Mazatlán 13, León 13, Necaxa 10, Puebla 9.