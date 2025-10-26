Fútbol Internacional

Williams Riveros, tricampeón en Perú con Universitario

Universitario de Deportes, con el zaguero paraguayo Williams Riveros, se convirtió este domingo en tricampeón del fútbol peruano, tras ganar de visita por 1-2 a ADT en la ciudad andina de Tarma, por la fecha 16 del torneo Clausura donde era líder absoluto desde hace varias semanas, y después de alzarse con el Apertura.

26 de octubre de 2025 - 21:24
Williams Riveros suma siete títulos en Perú con Universitario de Deportes.
Los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati celebraron el tricampeonato en Tarma al acumular 39 puntos, a falta de tres fechas para el final del Clausura, mientras que el segundo en la tabla, Cusco FC, sumó 29 unidades.

Los goles de la U fueron autoría del argentino Matías Di Benedetto (57’) y de Álex Valera (78’). Anderson Santamaría había marcado un autogol a los 43 minutos.

* Universitario en el primer equipo que gana dos tricampeonatos en la historia del fútbol peruano, tras la épica de 1998-1999-2000.

* “Estoy muy feliz, emocionado. Se lo dedico a mi familia. Pasé momentos difíciles durante el año, pero supe reponerme y llegar a este momento. Fuimos locales en todos lados, le agradezco el apoyo a la hinchada crema”, dijo Riveros a la prensa peruana.

* Riveros suma en la temporada 5 goles en 34 partidos entre la liga peruana y la Libertadores.

* Siete títulos. Riveros alcanza el 7° título con Universitario: Clausura 2023, Absoluto 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Absoluto 2024, Apertura 2025, Clausura 2025.

* Riveros, que jugó en Cerro Porteño en el 2022, también fue campeón en Ecuador con Delfín (2019) y Barcelona (2020).