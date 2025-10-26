Williams Riveros, tricampeón en Perú con Universitario

Los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati celebraron el tricampeonato en Tarma al acumular 39 puntos, a falta de tres fechas para el final del Clausura, mientras que el segundo en la tabla, Cusco FC, sumó 29 unidades.

Los goles de la U fueron autoría del argentino Matías Di Benedetto (57’) y de Álex Valera (78’). Anderson Santamaría había marcado un autogol a los 43 minutos.

* Universitario en el primer equipo que gana dos tricampeonatos en la historia del fútbol peruano, tras la épica de 1998-1999-2000.

* “Estoy muy feliz, emocionado. Se lo dedico a mi familia. Pasé momentos difíciles durante el año, pero supe reponerme y llegar a este momento. Fuimos locales en todos lados, le agradezco el apoyo a la hinchada crema”, dijo Riveros a la prensa peruana.

* Riveros suma en la temporada 5 goles en 34 partidos entre la liga peruana y la Libertadores.

* Siete títulos. Riveros alcanza el 7° título con Universitario: Clausura 2023, Absoluto 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Absoluto 2024, Apertura 2025, Clausura 2025.

* Riveros, que jugó en Cerro Porteño en el 2022, también fue campeón en Ecuador con Delfín (2019) y Barcelona (2020).