Almeyda repite la convocatoria de Anoeta, salvo los lesionados Alexis Sánchez y Agoumé

Sevilla (España), 27 oct (EFE).- El técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, repite su última convocatoria en LaLiga ante la Real Sociedad para el partido de este martes de la Copa del Rey española de fútbol frente al Toledo, de la Tercera Federación, salvo dos jugadores que salieron tocados del choque en Anoeta: el delantero chileno Alexis Sánchez y el mediocampista francés Lucien Agoumé.