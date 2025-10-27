Almeyda repite la convocatoria de Anoeta, salvo los lesionados Alexis Sánchez y Agoumé

Almeyda anunció una lista de veintidós jugadores que viajaron en la tarde de este lunes hasta Toledo, en la que causan baja Alexis, con una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, y Agoumé, quien, aunque no podrá jugar el sábado en Liga en el Metropolitano por sanción, ha sido reservado para que se recupere por completo de un golpe recibido en San Sebastián.
Por ellos no entra ningún nuevo futbolista en la convocatoria del Sevilla, de la que siguen fuera por distintas lesiones los defensas César Azpilicueta y el galo Tanguy Nianzou, y el medio francés Batista Mendy, además del portero Álvaro Ferllo, por decisión técnica, y Joan Jordán, aún sin el ritmo competitivo adecuado tras ser operado en verano de una hernia discal.
El entrenador de Azul (provincia de Buenos Aires) sigue contando para este estreno copero en Toledo con cuatro canteranos del filial que ya viajaron a San Sebastián: el guardameta Alberto Flores, el central Andrés Castrín, el lateral izquierdo Joaquín Martínez 'Oso' y el centrocampista Manu Bueno.
Los veintidós citados por Almeyda, según informó el Sevilla, son los porteros Oddyseas Vlachodimos, Nyland y Alberto Flores; los defensas Carmona, Juanlu, Kike Salas, Castrín, Ramón Martínez, Marcao, Cardoso, Suazo y Oso; los centrocampistas Gudelj, Manu Bueno, Sow, Januzaj, Rubén Vargas y Ejuke; y los atacantes Alfon, Peque, Akor Adams e Isaac.
