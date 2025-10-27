Capitán del Real Madrid se someterá a una artroscopia

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia”, informó el Real Madrid en un comunicado este lunes.

El atleta español disputó 19 minutos en el clásico del domingo, con victoria 2-1 ante el FC Barcelona, y notó molestias al concluir el partido, en el que volvió a vestirse de corto después de cuatro partidos ausente por una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha.

Por ello, Carvajal fue sometido a pruebas este lunes que determinaron la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha y que le obligarán a someterse a una artroscopia, una intervención que consiste en introducir una cámara con una lente microscópica para reparar el tejido dañado sin tener que abrir la articulación totalmente, por lo que se trata de una técnica menos invasiva.

La intervención se llevará a cabo en la misma articulación en la que el 5 de octubre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo que le mantuvo ocho meses fuera de los terrenos de juego.

Eso sí, el tiempo de baja estimado en esta ocasión es menor. Según pudo saber EFE de fuentes del club, el margen oscila de un mes y medio hasta los dos meses y medio, por lo que Carvajal llegaría justo a reaparecer en lo que queda de año.

Esta lesión deja al técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, con Trent Alexander Arnold, recién recuperado de una lesión muscular, como único lateral derecho sano en la plantilla y con la opción de que el uruguayo Fede Valverde continúe jugando en dicha demarcación, lejos de su posición preferida en el centro del campo.

El Real Madrid es el líder de LaLiga (Primera División del fútbol español), con 27 puntos, cinco más que el Barça (22) y siete más que el Villarreal (20), tercer clasificado. EFE