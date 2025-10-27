El 19% de los goles que se han marcado en la Premier han sido de saque de esquina

Solo este fin de semana se marcaron seis goles de saque de esquina, entre los que destacan el doblete del neerlandés Micky van de Ven para el Tottenham y el gol olímpico de Tavernier, del Bournemouth de Iraola.

Otros goles de córner fueron el segundo tanto del Leeds contra el West Ham, ejecutado por Sean Longstaff y rematado por Joe Rodon, y el gol del joven Charalampos Jostoulas (Brighton) a centro de James Milner, que establece la mayor diferencia de edad entre asistente y goleador en la historia de la Premier League (21 años y 146 días).

También se incluye el tanto de Matty Cash, cuya renovación se anunció este lunes hasta 2029, tras un córner en corto del Aston Villa, que dio la victoria ante el Manchester City.

En esta jornada también se vieron goles de libre directo, como el de Danny Welbeck, del Brighton, y de saque de banda en las acciones del Brentford y Sunderland, mientras que Eberiche Eze anotó para dar la victoria al Arsenal tras una libre directo ante el Crystal Palace.

El Arsenal de Arteta forja su liderato destacado de la Premier con seis goles de córner: los de Mikel Merino y Gabriel para conseguir la remontada ante el Newcastle, el de Trossard que dio la victoria frente al Fulham y los dos goles Timber ante el Leeds, además del gol de Zubimendi de volea tras el rechace de la defensa a una jugada de córner

Desde la temporada 2022-2023, el Arsenal lidera la Premier en goles de córner con 52, seguido por Tottenham con 36 y Liverpool con 32.