El Girona, a aprovechar la Copa del Rey ante el Constància para ganar confianza

Enfrente, el Constància recibe en el Fibwi Estadi Nou Camp de Inca (19:00 horas), ve el choque como una oportunidad histórica para los mallorquines de desbancar a un equipo de élite que el curso pasado disputó la Liga de Campeones.

El equipo de Míchel Sánchez hizo lo imposible al remontar un 0-2 en contra con un doblete de Cristhian Stuani y un gol de Azzedine Ounahi en el tramo final, pero se quedó sin la victoria en el duelo de colistas por un tanto asturiano en el minuto 97.

El Girona necesitaba ratificar la dinámica ascendente e ilusionante de las últimas semanas y su paso adelante y acarició una victoria tan épica como crucial, pero no pudo pasar del empate y continúa como colista con solo siete puntos de 30 posibles.

El Girona recibió tres goles del equipo menos goleador de LaLiga, un Oviedo que apenas había marcado cuatro dianas en los nueve primeros partidos, y sigue siendo el conjunto más goleado del campeonato. Ya son 22 goles en contra en diez partidos.

Los partidos contra el Getafe a domicilio y el Alavés en casa serán vitales para un equipo obligado a enderezar el rumbo cuanto antes para salir del pozo de la clasificación, pero antes llega el partido de la primera ronda de la Copa contra el Constancia.

El equipo necesita más que nunca que la Copa sirva para ganar tranquilidad y recuperar jugadores para la causa y que no alimente más dudas e inquietudes, como pasó el curso pasado: los rojiblancos cayeron eliminados en la segunda ronda a manos del Logroñés, de Segunda Federación, en los penaltis contra un defensa reubicado como portero (Pol Arnau).

El hijo del fallecido Francesc Arnau fichó por el Girona B en verano y es uno de los tres jugadores del filial citados por Míchel para visitar al Constancia, junto a Papa Ba, Gibert Jordana, Lass Kourouma y Antonio Salguero.

El portero croata Dominik Livakovic no podrá debutar como rojiblanco por unas molestias en la espalda y ha quedado fuera de la lista junto a Daley Blind Azzedine Ounahi, por precaución, Àlex Moreno y Axel Witsel, por descanso, y los lesionados Alejandro Francés, David López, Juan Carlos Martín y Donny van de Beek.

Se esperan rotaciones masivas sobre todo por la importancia del encuentro del viernes en Getafe.

En Inca, el elenco insular viene mostrando una versión irregular después de enlazar seis jornadas consecutivas intercalando victorias y derrotas, una de ellas ante el filial del Mallorca (2-0), pero sumando triunfos con porterías a cero como el último ante el Binissalem (3-0).

La solidez defensiva es una de las características más destacadas del equipo dirigido por Guillem Llaneras, que se ha consolidado en las últimas temporadas como uno de los referentes en el grupo 11 de Tercera Federación.

Uno de sus futbolistas más importantes es el delantero Mateo Ferrer, quien se encuentra como tercer máximo goleador del grupo y cuenta con una amplia experiencia en el fútbol semiprofesional, acompañado de Tomeu Horrach en la punta de lanza.

Con jugadores como Nico Baleani en la parcela ofensiva, Miguel Buades apunta a ser muy importante en la contención contra un equipo muy superior en lo que a categorías se refiere.

Acostumbrados a variar su esquema entre el 4-2-3-1 y el 3-5-2, el plan del conjunto de la capital del Raiguer será hacer muy largo el partido y aprovechar las pocas ocasiones que conceda el Girona.

CE Constància: Pau Seguí; Lluc Jhardi, Damià Ramos, Lluis Tamarit, Joan Gayà; Nico Baleani, Pau Oliver, Agus Giaquinto, Toni Ramis; Mateo Ferrer y Tomeu Horrach.

Girona: Krapyvtsov; Hugo Rincón, Vitor Reis, Salguero, Papa; Solís, Lass; Asprilla, Abel Ruiz, Lemar; y Stuani.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castellanomanchego).

El dato: El CE Constància ha enlazado tres partidos como local con la portería a cero.