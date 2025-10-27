Liga de Naciones Femenina: Paraguay recibe a Venezuela, por la recuperación

Las dirigidas por el entrenador brasileño Fabio Fukumoto tendrán la oportunidad de reivindicarse ante la Vinotinto, jugando en casa para sumar sus primeros puntos. La Albirroja está 7ª en la clasificación, en tanto que Venezuela ocupa el 5° lugar, tras el empate 0-0 con Chile, en Barquisimeto.

Fukumoto reforzará su línea de ataque con las delanteras Lice Chamorro (Badalona español), Rebeca Fernández (Universidad de Chile) y Fátima Acosta (Pumas mexicano), aunque sigue padeciendo la ausencia de la delantera Claudia Martínez, al servicio de la Sub 17 en el Mundial de Marruecos, donde logró el primer triplete en la historia del certamen.

Las entradas para alentar a las chicas son gratuitas en Tuyucuá.

Sub 17, en octavos frente a México

Por su parte, la Albirrojita Sub 17 tendrá el miércoles la chance de seguir en carrera en el Mundial de Marruecos, enfrentando en octavos de final a su similar de México, a partir de las 12:00 (hora paraguaya).

Este martes arranca la ronda con los partidos: Estados Unidos vs. Países Bajos, Brasil vs. China, Italia vs. Nigeria y Corea del Norte vs. Marruecos.