Lo Celso: "Nos faltó estar más finos en el último terco"

"Ellos se encontraron con un gol tempranero que les dio confianza. Hemos generado situaciones como para marcar. El gol de (Álex) Baena nos golpeó, pero en el segundo tiempo lo intentamos. Tuvimos varias situaciones para descontar”, dijo a los micrófonos de Movistar+.

Apuntó que "ellos marcaron en el tiempo justo, se encuentran con el 0-2 en el descanso" y "ya en la segunda parte, a base de fuerza, voluntad, fútbol, hubo situaciones para cambiar el partido: ellos hicieron su partido y se llevaron los tres puntos", afirmó.

"Me quedo con la entrega del equipo, que lo intentó hasta el final. Por la gente, que un lunes a la noche con lluvia no paró de alentar y llenó el estadio. Toca dar vuelta a la página y seguir”, agregó el rosarino.