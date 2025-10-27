Nacional, líder de la Tabla Anual, despide al entrenador Peirano a 2 fechas del fin

"Nacional comunica que por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club", indica un comunicado emitido por el club.

Peirano asumió como director técnico de Nacional el 5 de abril de este año, luego de que fuera cesado Martín Lasarte. Desde ese momento dirigió 35 encuentros, en los que el equipo Tricolor obtuvo 25 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Pese a esto, el equipo finalizó último en su grupo de Copa Libertadores, por lo que se despidió de ese certamen y de la posibilidad de avanzar a la Copa Sudamericana.

También perdió ante Peñarol la final del Torneo Intermedio, pocos días después fue goleado por ese mismo rival en el Clásico del Torneo Clausura y fue eliminado de la Copa AUF Uruguay por Plaza Colonia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las tres últimas fechas del Torneo Clausura que está actualmente en disputa, Nacional dejó cuatro puntos por el camino y de esa forma no pudo sacar provecho del mal momento de Peñarol, que perdió 5 unidades y le dio la posibilidad de acercarse.

El Tricolor se mantiene segundo en el Torneo Clausura a 4 puntos de su máximo rival cuando solo quedan 6 por disputarse y sus opciones de quedarse con el título son mínimas.

Pese a ello, lidera la Tabla Anual con 5 unidades de ventaja sobre Peñarol cuando solo quedan 6 por ponerse en juego. En caso de quedarse con la acumulada, Nacional sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya.

Allí se enfrentará al vencedor del mano a mano que disputarán el campeón del Torneo Apertura y el del Torneo Clausura.

Este fin de semana, Nacional se enfrentará con Cerro en el estadio Centenario, mientras que en la última jornada del Clausura se medirá con Defensor Sporting.

Desde el año 2020 y pese a haber conquistado la Liga Uruguaya en dos oportunidades, Nacional solo tuvo el mismo director técnico desde el principio hasta el final de la temporada en el año 2022, cuando fue campeón con Luis Suárez como figura de su plantilla.