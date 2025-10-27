Fútbol Internacional

Simeone: "Me quedo con el partido de hoy, lo de antes queda atrás"

Sevilla, 27 oct (EFE).- Diego Pablo Simeone, técnico argentino del Atlético de Madrid, mostró su satisfacción por la victoria de su equipo ante el Betis por 0-2 y dijo que se queda con el partido de hoy y que "lo de antes queda atrás, sobre todo con lo hecho en la primera parte".

Por EFE
27 de octubre de 2025 - 19:45
"Al descanso el equipo estuvo bien, en el segundo tiempo no tuvimos la claridad para hacer el tercero. No encajamos y nos vamos con una victoria importante”, dijo el técnico colchonero.

Destacó que "ante el Espanyol y el Mallorca también se hizo una primera parte muy buena" y que "hoy ha sido un primer tiempo importante, con ocasiones de gol”.

Destacó el partido de Giménez y, sobre la lesión de Barrios, apuntó que "tiene una molestia" y que "mañana se verá qué tiene”; y miró hacia adelante para "seguir en esta línea, recuperando para el partido del sábado, que también será complicado”.