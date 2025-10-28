5-1. El Sporting se mete en las semifinales de la Copa de la Liga

El equipo lisboeta es cuatro veces campeón de este torneo (2018, 2019, 2022, 2022) que empezó en la temporada 2007-2008, y en el que participan todos los clubes de la primera y segunda división del fútbol luso en una eliminatoria a partido único.
Las semifinales y la final se jugarán en una fase final concentrada en una única sede, en una final a cuatro.
Este miércoles disputarán su encuentro de cuartos de final el Sporting de Braga contra el Santa Clara y el Benfica (actual campeón y máximo ganador con 8 trofeos) contra el Tondela, mientras que el Oporto se enfrentará al Vitória de Guimarães el próximo cuatro de diciembre.
Geovany Quenda (m.21, m.58), Salvador Blopa (m.30, m.71) y el griego Fotis Ioannidis (m.81) fueron los goleadores ante el Alverca, duodécimo en la competición doméstica, en un partido en el que el Sporting no tuvo rival.
