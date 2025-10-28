Brendan Rodgers dimite como entrenador del Celtic

"El Celtic puede confirmar que el entrenador Brendan Rodgers ha presentado su dimisión. Ha sido aceptada por el club y Brendan dejará su cargo con efecto inmediato", dijo el club de Glasgow en un comunicado. "El club aprecia la contribución de Brendan durante sus dos periodos de éxitos aquí. Se marcha con la gratitud por el papel que ha jugado en este periodo de continuos éxitos y le deseamos lo mejor en el futuro".

El Celtic también informó de que el proceso para contratar a un nuevo entrenador permanente está en curso y que, de momento, asumirá las funciones de interino Martin O'Neill, que ya dirigió a los católicos hace veinte años.

O'Neill estuvo con los 'Hoops' desde el 2000 hasta el 2005 y ganó tres ligas escocesas, tres copas escocesas y una Copa de la Liga, además de dirigir al Celtic hasta la final de la UEFA que perdieron en 2003 contra el Oporto de José Mourinho. Su último trabajo como entrenador fue en el Nottingham Forest en 2019.

La marcha de Rodgers se produce después de la derrota el fin de semana contra el Hearts, que deja al conjunto de Glasgow a ocho puntos de la cabeza de la tabla en la liga escocesa. De acabar ganando el título el Hearts, sería la primera vez en cuarenta años que el campeón no es el Celtic o el Rangers.

En la Liga Europa, el Celtic ha cosechado una victoria, un empate y una derrota y ocupa la vigésima primera posición de la clasificación de la fase liga.