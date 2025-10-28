Del "eu farei 10x" al enfado en un año, la nueva vida de Vinícius

Después de que Rodrigo Hernández fuera el ganador del Balón de Oro, Vinícius reaccionó en sus redes sociales. Publicó un mensaje que, en cada partido que falla desde entonces, se hace viral. Tanto que ya ha llegado a los 346 millones de visualizaciones en la red social X. “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados” (“Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados”).

Un aviso de Vinícius a los críticos y los que no le consideraron el mejor jugador del mundo en una temporada en la que anotó 24 goles y dio 11 asistencias en 39 partidos en los que fue el líder de un Real Madrid ganador de Liga y ‘Champions’.

No fue suficiente y ‘Vini’ se aferró a seguir intentándolo, pero no ha podido cumplir con su objetivo. La pasada temporada, a pesar de mantener buenas cifras -22 goles y 19 pases de gol, eso sí, en 58 encuentros-, no lideró a su equipo a grandes títulos. En España, el Barcelona superó al Real Madrid y en la Liga de Campeones el Arsenal le dejó sin opción de revalidar la corona en cuartos de final.

Temporada, la pasada, que fue su primera junto a Kylian Mbappé y en la que la compatibilidad de ambos en el campo empezó a estar en entredicho. Con Ancelotti en el banquillo, Vinícius se mantenía como intocable en la banda izquierda y Mbappé como delantero centro.

Además, Rodrygo era la alternativa en el costado derecho. Sin opción al relevo para un ‘Vini’ que alcanzó su mejor nivel con un Ancelotti que salió tras acabar la temporada al no poder conseguir ningún título importante. Se acabó la era de ‘Carletto’ y comenzó la de un Xabi Alonso que cambió las normas.

Marcó territorio el técnico español desde que arrancó la actual campaña. Tras un Mundial de Clubes en el que Vinícius fue titular en todos los encuentros -seis, con un gol y una asistencia-, aunque solo disputó 80 o más minutos en la mitad, la temporada 2024-2025 cambió el estatus de ‘Vini’.

Segundo partido de la temporada, sin encuentro entre semana, y Xabi Alonso sorprendió: Vinícius suplente. Eso sí, el brasileño salió motivado y en 27 minutos marcó un gol y dio una asistencia. Volvió a la titularidad una semana después y marcó. Sin embargo, en el primer partido de Liga de Campeones de la temporada, Vinícius volvió a ser suplente.

Y su relevo fue un Rodrygo Goes que en verano parecía más fuera que dentro del equipo, pero al que Xabi Alonso quería activar como competencia de un Vinícius al que puso por debajo en el escalafón de Kylian Mbappé, intocable y tirador principal de los penaltis. Con el ‘10’ a la espalda y sus 16 goles en 13 partidos, el francés, que nunca ha sido suplente, ha cogido el testigo.

Una relación en entredicho entre Xabi Alonso y Vinícius que explotó en el clásico del domingo. El técnico español le eligió en la primera ronda de cambios -tras el obligado de Fede Valverde-, como ha hecho en otros cinco partidos de la temporada, y ‘Vini' quiso mostrar su enfado.

“Estas de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, dijo, según Movistar+, cuando vio su número en la tablilla de los cambios, y se dirigió directo al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después.

Y en su vuelta, fue protagonista en las dos tanganas que se formaron. En la primera, tras la expulsión de Pedri, ‘Vini’ se dirigió a los integrantes del banquillo del Barcelona con un “pa'casa”, que provocó los enfrentamientos, incluída la expulsión de Andriy Lunin.

Sólo se calmó la tensión durante unos momentos. El pitido final del partido provocó otra trifulca. Dani Carvajal fue a dar la mano a Lamine Yamal, este se dirigió a él y el capitán del Real Madrid le contestó, con gestos y palabras: “Hablas mucho, habla ahora”.

Tras esto, apareció Thibaut Courtois a recriminarle la acción a Lamine, quien emplazó al belga a continuar fuera del campo... como con Vinícius instantes después. Eso sí, más explícito.

Vinícius se rió de Lamine, le dedicó un: “A hablar a casa. Habla ahora”. Y Lamine contestó con un: “¿Nos pegamos?”. Vinícius contestó: “¡Vamos!”. Y tuvo que aparecer Luis Llopis para sujetar a ‘Vini’ cuando arrancó hacia Lamine, intentando tranquilizarle: “¡No vayas, hostia!”.

Protagonista más allá de lo ocurrido en el césped, en el que estuvo incisivo y generó la acción del tanto de la victoria de Bellingham, dejando atrás a Koundé en el regate. Su mejor partido de la temporada y, por ello, no entendió la decisión de Xabi Alonso de sustituirle.

Situación que incrementa unas dudas que ya ha alimentado previamente sobre si renovar o no su contrato con el Real Madrid.

Todo parecía encaminado a la ampliación más allá del 30 de junio de 2027 para anunciarse en verano, tras el Mundial de Clubes, pero algo cambió en la cabeza de Vinícius. Nuevas exigencias y largas que pusieron trabas a unas negociaciones que desde el club se daban por terminadas.

Y, ahora, conociendo cómo ha disminuido su importancia en el equipo para Xabi Alonso, la renovación de ’Vini’ vuelve a aparecer en un plano principal en la actualidad del Real Madrid.

Vida nueva para Vinícius 365 días después de la decepción por no ganar el Balón de Oro. Del “eu farei 10x” a las dudas.