El Rayo no se fía del Yuncos

José Ignacio Barales, ha señalado a EFE que los jugadores, en su mayoría trabajadores de logística, enfermeros, autónomos y estudiantes, saldrán al campo con la intención de "dar la talla" ante los vallecanos y con la "responsabilidad de querer hacer una buena actuación" en el campo de juego.

Barales, que quiere "hacer historia", es consciente de la dificultad que tendrá el Yuncos, que viene de empatar contra el Torrijos, para vencer el partido y ha recordado que nunca un equipo de Primera Autonómica Preferente ha ganado a un equipo de Primera.

El objetivo del conjunto toledano es que su afición se divierta con el partido, hacer buen juego y buscar la sorpresa. El partido es tan especial para los locales que todos los jugadores han quedado en un punto del municipio y desde allí, el club ha fletado un autobús para que pase por la localidad y llegar juntos al campo.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que encadena cinco partidos oficiales sin perder, cuatro de ellos con victoria, incluido el último, hace solo dos días, frente al Alavés, al que ganaron en el tiempo añadido.

Iñigo Pérez, técnico del equipo madrileño, no quiere sorpresas y para ello, aunque hará rotaciones, presentará un once de garantías para no tratar de pasar apuros y superar con solvencia la eliminatoria.

En la portería lo más probable es que juegue Dani Cárdenas, inédito hasta el momento, y en el centro del campo podría salir de inicio el canterano Samuel Becerra. Una línea por delante el argentino Oscar Trejo, llamado a llevar el brazalete de capitán.

En ataque la duda reside en saber si Iñigo Pérez apostará por el angoleño Randy Nteka o por Sergio Camello, ya que todo apunta a que el brasileño Alemao descansará.

La cercanía entre Vallecas y Yuncos provocará que bastantes aficionados del Rayo se acerquen a la localidad toledano pese al horario y ser un día laborable.

Yuncos: Jaime; Borja, Rivera, Gabri, Aarón; Rober, Pedro, Antonio, Unai, Enzo y Aarón R.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Ciss, Jozhua, Espino; Gumbau, Becerra; Isi, Trejo, Fran Pérez; Camello.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz).