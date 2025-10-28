Josep Martínez atropella en accidente de tráfico a un anciano, que murió en el acto

Roma, 28 oct (EFE).- El español Josep Martínez, portero del Inter de Milán, atropelló este martes a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica que falleció en el acto, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el anciano perdió el conocimiento e invadió la carretera.