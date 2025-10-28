Josep Martínez, investigado por homicidio imprudente en Italia

El guardameta valenciano, de 27 años, estaba de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10.00 horas (9.00 GMT), colisionó en Fenegrò (Como, norte de Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y quien falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un desmayo o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez.

Ahora, según reportaron los medios locales, el español está bajo investigación por posible homicidio víal imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, según las mismas fuentes, confirmó a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que sólo pudieron certificar la muerte del hombre.

En el primer paso que conlleva la investigación de la policía, Martínez se sometió durante toda la jornada a pruebas rutinarias para evaluar su condición al volante.

El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos.

Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista.

El portero, que quedó afectado por lo sucedido, no estuvo presente en el entrenamiento del Inter previo al duelo ante el Fiorentina de Serie A del miércoles. El club, que no emitió por el momento comunicado alguno, anuló la rueda de prensa del rumano Cristian Chivu, habitual antes de cada partido.