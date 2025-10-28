La Albirrojita vence a Uganda, en amistoso pre-mundialista Sub 17 de Qatar

Un rival bastante exigente tuvo la Albirrojita en su segundo juego de preparación en los Emiratos Árabes Unidos, que le permitió al cuerpo técnico ir puliendo cada una de sus líneas. Paraguay derrotó a Uganda por 3-2, en un encuentro bastante valioso para la preparación de los chicos.

El partido se disputó en la cancha 3 del Complejo del Club Al Hamriyah y los goles fueron convertidos por Alan Ledesma, de penal (41’), Derlis Almada (45’) y Mauricio De Carvalho (76’). El arquero albirrojo Matías Fernández atajó un penal (54’).

El último partido amistoso será este jueves enfrentando a la selección de Costa de Marfil, para luego emprender viaje a la sede del mundial en Qatar. En el primer juego de preparación, la selección masculina Sub 17 había derrotado a Indonesia fue por 2-1, con goles de José Buhring y Mauricio de Carvalho.

El entrenador de Paraguay, Mariano Uglessich, utilizó el siguiente equipo: Matías Fernández; Thiago Aranda (46’ Édgar Ojeda), Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Derlis Almada (57’ Jhossias Camps), Aldo Sanabria (73’ Thiago Vera), Alan Ledesma y Pedro Villalba (89’ Diego Ruiz); Carlos Franco (73’ José Buhring) y Milan Freyres (57’ Mauricio De Carvalho).

