Mourinho asegura que Otamendi es un jugador "joven" a pesar de su veteranía

Lisboa, 28 oct (EFE).- El entrenador del Benfica, José Mourinho, dijo este martes que el central argentino Nicolás Otamendi, de 37 años, es un jugador "joven" a pesar de su veteranía y "muy importante" para el equipo lisboeta.