Mundial Femenino Sub 17-Marruecos: Cuartos, el objetivo de Paraguay ante México

El encuentro por octavos de final del certamen mundialista entre Paraguay y México se cumplirá a partir de las 12:30 hora de nuestro país y corresponde a la segunda jornada de definición entre las 16 mejores selecciones del torneo.

La Albirroja femenina trabajó el lunes y este martes a doble turno, preparando el juego ante las aztecas, bajo la dirección técnica del brasileño Luiz Guimarães, quien puso empeño en el orden técnico-táctico.

Paraguay tuvo un exitoso cierre en la fase de Grupos, en la que terminó en segundo lugar, pese a igualar en puntos con Japón (7), luego de vencer a Zambia 2-1, a Nueva Zelanda 4-1, en ambos casos con remontada, y finalizar con un empate 1-1 con Japón.

Brasil, a cuartos

La selección brasileña venció este martes 3-0 a China en los octavos de final del Mundial de fútbol Sub 17 femenino, en un encuentro en el que perdió por lesión a su máxima goleadora, Giovanna Waksman, cuya participación queda en el aire para el resto del torneo. La “canarinha” se medirá en cuartos de final al vencedor del duelo entre Canadá y Zambia, este miércoles a las 16:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otros encuentros disputados este martes, la selección de Países Bajos eliminó a Estados Unidos en la tanda de penales (7-6), tras igualar a un gol en tiempo normal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Corea del Norte eliminó con goleada al anfitrión Marruecos 6-1 e Italia venció 4-0 a Nigeria. Más partidos del miércoles por octavos de final: España-Francia, Canadá-Zambia y Japón-Colombia.