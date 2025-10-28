El futbolista internacional español sintió unas molestias en el duelo de este lunes contra el Betis, con victoria por 0-2, y fue reemplazado en el minuto 54 por Conor Gallagher.

“Pablo Barrios sufre una lesión muscular de bajo grado, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al centrocampista”, informó este martes el Atlético de Madrid, que no especifica periodo de recuperación.

“El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadió el club.

Esta misma campaña, Barrios necesitó una semana y media de recuperación durante el pasado mes de agosto con una lesión muscular de bajo grado, por lo que, si la dolencia transita por ese mismo periodo, se perdería los choques ante el Sevilla y el Union Saint-Gilloise, para estar listo ya frente al Levante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El centrocampista es un titular indiscutible en el esquema de Diego Simeone en este curso: ha jugado de inicio 12 de los 13 partidos de este curso con el conjunto rojiblanco, nueve de ellos completos.

Su única suplencia fue en la primera jornada ante el Espanyol, recién restablecido de una lesión muscular, aunque en aquel encuentro entró al terreno en el descanso y jugó toda la segunda parte.