Sectores deportivo y audiovisual piden a la Comisión Europea más leyes contra la piratería

En un escrito dirigido a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica y la Seguridad, y a Glenn Micallef, Comisario de Juventud, Cultura y Deporte, estas organizaciones reclaman "colaboración y amparo legislativo" debido a que en la actualidad "los recursos legales se han visto superados por la velocidad y la sofisticación de las redes y servicios pirata".

En esta carta, dada a conocer por LaLiga, los firmantes urgen la entrada de medidas que obliguen a intermediarios que alojan contenido ilegal a la eliminación de emisiones pirata en un máximo de 30 minutos y siempre antes de que finalice el partido, en lo que entienden, es "una exigencia de mínimos, ya que se persigue una tendencia hacia la eliminación inmediata".

Asimismo, se busca asegurar bloqueos dinámicos en vivo en todos los estados miembros y que los intermediarios tecnológicos, incluyendo alojamientos web (hosts), VPN, CDN y App Stores, cuenten e implementen políticas de control sobre sus usuarios.

"La piratería es la mayor amenaza del deporte ahora mismo, contra la cual no se están tomando las medidas necesarias. Se habla mucho de mejoras y de cambio, pero no hay una voluntad real y manifiesta para implementarlo, algo que es necesario que cambie", recordó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Los 36 firmantes destacaron también la necesidad de aplicar de forma integral la DSA, o Ley de Servicios Digitales, y que los coordinadores nacionales de servicios digitales concedan a organismos privados como los firmantes la condición de "denunciante de confianza" cuando así lo soliciten.

"Como líderes empresariales, asociaciones patronales y sindicatos, nos comprometemos a promover la competencia leal, la innovación y la responsabilidad. Pero esos principios no pueden prosperar sin una protección básica del contenido que producen y distribuyen nuestras industrias. Para poder seguir contribuyendo a la economía europea de forma ambiciosa, los titulares de derechos no deben quedarse solos frente a la creciente amenaza de la piratería en directo", se detalló en la carta.