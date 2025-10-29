0-2. El Stuttgart sigue con paso firme en su defensa de la Copa de Alemania

El conjunto visitante, cuatro veces ganador de la competición (1954, 1958, 1997, 2025), continúa en estado de gracia a las órdenes de Sebastian Hoeness. Es tercero en Bundesliga con 18 puntos (a seis del líder, el Bayern de Múnich) y sigue con paso firme en esta DFB-Pokal, que conquistó en el pasado mes de mayo ante el Arminia (2-4).

En la primera ronda superó al Braunschweig en un partido de locura que terminó 4-5, y este miércoles venció a un Mainz al que apenas una semana antes derrotó por 2-1 en liga.

El equipo local, antepenúltimo en Bundesliga con cuatro puntos, apenas le hizo cosquillas a un Stuttgart que fue superior de inicio a fin. El resultado se quedó corto.