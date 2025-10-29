3-3. Hundimiento del Lyon en París

El Lyon formó parte del liderato de la Ligue 1 durante 83 minutos, mientras iba por delante en el marcador del choque disputado en el estadio Jean Bouin, en la décima jornada.

Sin embargo, se hundió en el tramo final del encuentro, sin respuesta alguna al crecimiento parisino, un recién ascendido que afrontó la visita del Lyon con dos derrotas a sus espaldas y cargado de dudas.

Más aún cuando el Lyon se adelantó con el gol de Corentin Tolissó a los cinco minutos al aprovechar un pelotazo del meta Dominik Greif. Aprovechó su momento el equipo de Jorge Maciel al inicio de la segunda parte, en plena inspiracion del checo Pavel Sulc que hizo el segundo en el 51 y el tercero en el 59. Con 0-3 se vio con el partido ganado el Lyon que se quedó con diez por la expulsión del brasileño Abner Vinicius.

Ahí empezó su declive. El Paris inició su reacción cuando Adama Camara hizo el 1-3 cuatro minutos más tarde aunque la segunda amarilla y la expulsión del belga Thibault De Smet que dejó al Paris también con uno menos propició una igualdad de fuerzas que aliviaba al Lyon.

Pero eso no aplacó el ímpetu del con junto de Stephane Gilli que en el 77 hizo el 2-3 gracias al argelino Ilan Kebbal que asistió en el 84 a Vincent Marchetti que logró el empate a seis del final.

El empate deja al Lyon a dos puntos del líder, el París saint Germain y a uno del Mónaco, segundo. Comparte el tercer lugar con el Marsella, el Estrasburgo y el Lens, todos con uno menos que el cuadro monegasco y dos por debajo del campeón.