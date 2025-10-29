Copa Sudamericana: Mineiro aguarda rival

Goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras un empate 1-1 la semana pasada en la ida. El argentino Claudio Spinelli descontó en el 63.

El Galo está de vuelta en una final continental: ganó la Copa Libertadores en 2013 y la Recopa Sudamericana en 2014 y el año pasado cayó ante el Botafogo en la definición del título de la Libertadores.

“El sueño ahora es ganar esta final”, celebró Hulk, de 39 años, en declaraciones a la cadena ESPN. “Dedico mi gol a Dios y a toda la afición, que nunca dejó de confiar en mí. Yo nunca voy a dejar de confiar en este club”, remató el atacante, que encadenaba 15 encuentros sin convertir goles.

Lanús ante U de Chile

Con fuertes medidas de seguridad en Argentina, Lanús intentará llegar por tercera vez a la final de la Copa Sudamericana cuando reciba este jueves (19:00 de nuestro país) a la Universidad de Chile, en un duelo abierto que definirá al rival del Atlético Mineiro en la pugna por la corona. El partido de ida terminó igualado 2-2.

La U avanzó a cuartos tras la descalificación de los Diablos Rojos, pero fue sancionada con 14 partidos -siete de local, siete de visitante- sin la presencia de sus aficionados, que además tienen prohibido el ingreso a territorio bonaerense hasta finales de 2027.