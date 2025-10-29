Desire Doue, retirado en camilla lesionado

La forma en la que dejó el terreno de juego, en medio de lágrimas y ayudado por las asistencias médicas, advierte de una dolencia de cierta gravedad a la espera de las pruebas a las que se someta en las próximas horas.

Doue volvió a la competición después de varias semanas de baja por una lesión en el gemelo derecho a principio de septiembre con la selección de Francia. Regresó contra el Estrasburgo el pasado 10 de octubre. En esta ocasión, ante el Lorient, salió de titular y asistió a Nuno Mendes, en el gol de su equipo. Pero en el minuto 61, en una internada por la banda izquierda, frenó y cayó al césped dañado en el muslo derecho.