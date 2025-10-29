Fútbol Internacional
29 de octubre de 2025 - 17:20

Desire Doue, retirado en camilla lesionado

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El joven atacante del París Saint Germain Desire Doue fue retirado en camilla, lesionado, del encuentro disputado en el estadio du Moustoir ante el Lorient, pasada la hora del partido de la décima jornada de la LIgue 1 que terminó con empate a un gol.

La forma en la que dejó el terreno de juego, en medio de lágrimas y ayudado por las asistencias médicas, advierte de una dolencia de cierta gravedad a la espera de las pruebas a las que se someta en las próximas horas.

Doue volvió a la competición después de varias semanas de baja por una lesión en el gemelo derecho a principio de septiembre con la selección de Francia. Regresó contra el Estrasburgo el pasado 10 de octubre. En esta ocasión, ante el Lorient, salió de titular y asistió a Nuno Mendes, en el gol de su equipo. Pero en el minuto 61, en una internada por la banda izquierda, frenó y cayó al césped dañado en el muslo derecho.