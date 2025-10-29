Saka confía en ganar la Premier: "Creo de verdad que podemos conseguirlo"

El Arsenal es líder de la Premier League tras nueve jornadas con cuatro puntos de ventaja respecto al Bournemouth y cinco respecto a Tottenham Hotspur y Sunderland. A su vez, le sacan seis y siete puntos respectivamente a Manchester City y Liverpool.

"Cuando juegas en el Arsenal siempre se habla de cómo juegas y de cómo va a acabar la temporada. Creo que muchas veces se sobreanaliza, pero este año creo que tenemos un grupo muy fuerte y mucha calidad", dijo Saka en una entrevista con "Sky Sports" previa al duelo de Copa de la Liga contra el Crystal Palace.

"Hemos tenido ya varias lesiones, pero los jugadores han dado un paso al frente y mantenido el nivel. Eso es lo que nos va a hacer pelear por los títulos. Creo que es lo que nos faltó en las otras temporadas, pero esta temporada sí lo tenemos y creo de verdad que podemos conseguirlo".

El Arsenal, que no gana la Premier League desde 2004, el año de los invencibles, ha finalizado en segunda posición los tres últimos cursos, por detrás de Manchester City en dos ocasiones y del Liverpool la campaña pasada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"He estado en la pelea por el título los tres últimos años y he acabado segundo en todas ellas. Lo que he aprendido es que ahora no es tan importante. Es en abril cuando tienes que estar ahí y cuando tienes que estar primero", agregó el jugador inglés.