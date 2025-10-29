Seis jugadores de la primera plantilla no viajan a Palma del Río

El entrenador de los béticos, el chileno Manuel Pellegrini, desveló este miércoles en su comparecencia de prensa que no estarán en ese partido el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, para dosificarle tras salir recientemente de una dolencia muscular. Algo parecido le sucede al lateral izquierdo dominicano Junior Firpo.

El centrocampista colombiano Nelson Deossa tiene una conjuntivitis y el mediapunta argentino Giovani Lo Celso se recupera de un golpe que sufrió en el partido del pasado lunes ante el Atlético de Madrid.

Estos cuatro jugadores se unen a la baja del mediapunta Isco Alarcón, quien ha entrado en la recta final de su recuperación tras una lesión de peroné que padeció en la pasada pretemporada, mientras que el central brasileño Natan de Souza también se queda en Sevilla al ser uno de los futbolistas que más minutos de juego acumula en la presente temporada.

La lista de veintidós jugadores que forma la expedición está completada por cuatro jugadores con ficha del filial, casos de Ángel Ortiz y Pablo García -estos habituales en los trabajos de la primera plantilla-, más Darling Bladi e Iván Corralejo.

La convocatoria la forman los porteros Adrián San Miguel, Pau López y Álvaro Valles; los defensas Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodíguez, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Valentín Gómez y Darling Bladi; los centrocampistas Pablo Fornals, Marc Roca, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Sergi Altimira e Iván Corralejo; y los delanteros Cédric Bakambu, Chimy Ávila, Cucho Hernández, Antony dos Santos, Ez Abde y Pablo García.