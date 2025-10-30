0-0. Mario Gila se lesiona; el Lazio 'pincha' ante el Pisa

El canterano del Real Madrid, de 25 años, titular indiscutible en el centro de la zaga del combinado capitalino, se tiró al suelo en el minuto 61 del duelo y pidió el cambio, en lo que aparenta ser una lesión muscular en su pierna derecha, sufrida en un lance de juego pocos minutos antes.

Intentó el también español Pedro Rodríguez, que entró en el descanso, marcar la diferencia ante el recién ascendido Pisa, equipo en el que juega su compatriota Raúl Albiol, ausente en este duelo tras haber sido operado de la mano esta misma semana.

Pero el Lazio de Maurizio Sarri, todavía mermado por las bajas, no pudo superar al Pisa del colombiano Juan Cuadrado, que sigue sin conocer la derrota pero sale del descenso gracias a este resultado.

En el otro partido de la jornada, el Sassuolo superó al Cagliari (1-2) sumó su cuarta victoria de la temporada en su regreso a la Serie A. Entrenados por el italiano Fabbio Grosso, campeón del mundo con Italia en 2006, ocupan la décima plaza con 13 unidades, una más que el Lazio y tres más que el Cagliari, décimo cuarto.

