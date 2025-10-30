Errores arbitrales por la ausencia del VAR en la Copa de Alemania

Lo paradójico es que los dos errores más claros se produjeron en estadios de la Bundesliga que, jornada tras jornada, sí utilizan el videoarbitraje. La controversia sirvió como un “estudio de campo involuntario” que reavivó el debate sobre la necesidad de la tecnología.

Los dos casos de errores manifiestos

Eintracht vs. Borussia Dortmund: El Eintracht ganaba 1-0 cuando Julian Brandt marcó el gol del empate para el Dortmund. La jugada previa mostró un claro fuera de juego de Maximilian Beier. De haberse utilizado el VAR, el gol habría sido invalidado. El partido finalizó 1-1, con victoria del Dortmund en penaltis.

Colonia vs. Bayern Múnich: El segundo error ocurrió en Colonia. El local ganaba 1-0 cuando el colombiano Luis Díaz marcó el empate parcial para el Bayern, aprovechando un rebote. El remate inicial se produjo con el delantero fuera de juego, por lo que el gol debió ser anulado. El Bayern terminó imponiéndose por 1-4.

La crítica y la “pérdida de habilidades”

El diario muniqués Süddeutsche Zeitung fue contundente al titular: “Jugar sin VAR tampoco es la solución”, argumentando que la situación demostró la urgencia de reducir los errores arbitrales con ayuda tecnológica. “Es posible que ambos partidos hubieran terminado distinto. Jugar partidos de ese nivel sin VAR no es una solución, ni siquiera es una alternativa”, sentenció el artículo.

El entrenador del Colonia, Lukas Kwasnioks, aunque reconoció que la victoria del Bayern fue inobjetable, lamentó el gol de Díaz y criticó al árbitro, Tobias Welz. Kwasnioks señaló que el fuera de juego era de “medio metro” y sugirió que el uso habitual del VAR podría estar afectando las habilidades de los jueces de línea.

“Es un problema. Si usas siempre un navegador, llega un momento en que no puedes conducir sin él. Los árbitros confían en el VAR y de pronto este ya no está ahí. Eso afecta las decisiones”, concluyó Kwasnioks.

Fuente: EFE