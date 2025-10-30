Michelle Agyemang se rompe el cruzado y se perderá la temporada

Agyemang, de 19 años, se lesionó de gravedad en el amistoso entre Inglaterra y Australia y este jueves su club, el Brighton, confirmó los peores pronósticos posibles.

"Podemos confirmar que Michelle Agyemang ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla en el partido entre Inglaterra y Australia del pasado martes. Michelle se perderá lo que resta de temporada y estamos en contacto con su club, el Arsenal, y trabajaremos juntos para determinar el tratamiento y el programa de rehabilitación. Todo el mundo en el Brighton le envía su apoyo a Michelle", dijo el Brighton en un comunicado.

La delantera ha pasado las dos últimas temporadas cedida en el Brighton y el pasado verano se convirtió en la sensación de Inglaterra en la Eurocopa que conquistaron contra España. Agyemang, que fue nombrada mejor jugadora joven del torneo, marcó el gol del empate contra Suecia en cuartos de final para mandar el encuentro a la prórroga y repitió lo mismo en semifinales contra Italia.