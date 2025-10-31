Derbi para levantar el ánimo

Los donostiarras llegan al primer gran duelo vasco de la temporada después de vencer al Negreira en Copa y anteriormente al Sevilla en la competición liguera. Dos victorias consecutivas que han dado algo de aire a un equipo con necesidad de puntos que sigue en la zona de descenso (17º con 9 puntos).

El Athletic quería aprovechar el encuentro frente de hace una semana contra el conjunto azulón para asaltar de nuevo unas posiciones europeas que son su objetivo y en las que estuvo en el arranque del curso, pero el 'Geta' le superó tras un ejercicio casi perfecto de presión y trabajo defensivo.

El de mañana será el primer derbi para el técnico realista, Sergio Francisco, obligado a enlazar victorias para salir de abajo y vivir con algo más de tranquilidad. Una derrota podría dejar muy tocada su figura.

Sin lesiones en el choque de Copa, la nota positiva de la semana para la Real ha sido el regreso de Take Kubo, baja en los últimos tres encuentros.

Además del nipón, el técnico de Irun ha citado a otros 22 futbolistas para el sábado y con la exclusión solo de los cuatro lesionados no tendrá que hacer ningún descarte antes del encuentro.

El once, por lo que viene haciendo Sergio y viendo los jugadores que participaron el martes en Galicia, prácticamente sale de memoria con el mencionado Kubo partiendo desde la banca.

Guedes volverá a ocupar el costado derecho y Soler entrará en el once en detrimento del lesionado Yangel Herrera. Jon Martín volverá a ser la pareja de Zubeldia en la zaga.

Anoeta rozará el lleno. Se han vendido todas las entradas y el club hizo público el jueves que habrá recibimiento al autobús sobre las 16.30 horas, dos horas antes del pitido inicial.

El Athletic, ahora noveno como consecuencia del 0-1 final plasmado por Borja Mayoral para el Getafe, tendrá que esperar para volver a los puestos altos de la tabla, una palpable decepción para Ernesto Valverde que el técnico explicitó como en pocas ocasiones, lamentando también la exigencia a la que somete a su equipo la Liga de Campeones.

No solo la derrota no gustó a Valverde, sino también que se perdiera el punto que les daba el empate sin goles, y durante la semana ha intentado buscar en Lezama la reacción de su equipo, que cuatro días después de jugar en San Sebastián tiene que visitar al Newcastle en Inglaterra.

Para ese reacción, el técnico podrá contar con Aymeric Laporte, que estaba en duda por un esguince de tobillo, y ha citado también al joven Selton Sánchez (18 años), un interior creativo que impacto sobremanera en la Youth League.

Por contra son bajas los lesionados Iñaki Williams, Iñigo Lekue, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez. Los tres últimos de larga duración. Tanta ausencia preocupa al 'Txingurri', pero más lo hace el bajo momento de juego por el que pasan las dos estrellas del conjunto rojiblanco, Nico Williams y Oihan Sancet, y por ende también el juego del equipo.

No obstante, a los dos se les espera en un once lo más de gala posible dada la semana completa de descanso para preparar el que es el más clásico de los derbis vascos.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Puestos: Real Sociedad (17º, 9 puntos); Athletic (9º, 14 puntos).

El dato: La Real solo ha perdido uno de los últimos 13 clásicos ante el Athletic en Anoeta, y en ese margen ha cosechado 7 triunfos.

Sergio Francisco: "El derbi hay que jugarlo con corazón pero con también con fútbol"

Ernesto Valverde: "La Real no ha empezado bien en cuanto a puntos, pero la veo bien en cuanto a juego".

Bajas: Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez, Yangel Herrera y Jon Karrikaburu por lesión (Real Sociedad). Iñaki Williams (lesionado), Maroan Sannadi (lesionado), Iñigo Lekue (lesionado y sancionado), Beñat Prados y Unai Egiluz (lesionados de larga duración) y Yeray Álvarez (sancionado por de la UEFA),

Altas: Selton Sánchez (canterano Athletic).

Duda: Aymeric Laporte (sale de lesión)

Apercibidos: Igor Zubeldia (Real Sociedad).