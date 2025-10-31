El Defensores del Chaco acogerá la final de la Copa Sudamericana este 22 de noviembre

"El mítico estadio paraguayo, ubicado en la ciudad de Asunción – Paraguay, será el escenario para la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2025", publicó en X la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

"¡Todo listo!", escribió el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, en la misma red social sobre la que será la séptima final del torneo entre equipos de Argentina y Brasil.

La Conmebol anunció el 11 de septiembre que la capital paraguaya alojará la final del torneo por segundo año consecutivo en sustitución de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, debido al retraso en las obras en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

La entidad que acoge a federaciones de diez países sudamericanos explicó que la designación de Asunción respondió a un protocolo diseñado para las finales únicas.

Este documento establece que, en caso de necesidad de cambio de la sede, "se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia".

Situado en el barrio asunceno de Sajonia, el Defensores del Chaco tiene una capacidad para más de 42.000 espectadores, y es considerado el estadio más emblemático de Paraguay.

Fe inaugurado en 1917 y adoptó posteriormente su nombre en homenaje a los soldados paraguayos que participaron en la Guerra del Chaco (1932-1935) contra Bolivia.

Esta será la primera vez que el estadio albergará una final de la Copa Sudamericana, tras haber sido escenario en diez ocasiones de finales de la Copa Libertadores.

El partido decisivo de la Copa Sudamericana vuelve a Paraguay por tercera ocasión en su historia.

En noviembre de 2025, el estadio General Pablo Rojas, conocido localmente como 'La Nueva Olla' y propiedad del club asunceno Cerro Porteño, fue sede de la final de la Sudamericana en la que resultó campeón el Racing argentino al vencer por 3-1 al Cruzeiro brasileño.

La primera final de la Sudamericana en Paraguay se jugó en 2019 en el estadio de Cerro Porteño, cuando el club ecuatoriano Independiente del Valle ecuatoriano por 3-1 al Colón argentino.