El portero Alfie Whiteman cuelga los guantes para dedicarse a la fotografía y el cine

El guardameta británico se formó en la cantera de los 'Spurs' y representó a Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-19. Durante su paso por el club londinense, Whiteman también fue cedido en dos ocasiones al Degerfors de Suecia, aunque nunca logró consolidarse en el primer equipo del Tottenham.

El propio club publicó este viernes un mensaje en redes sociales despidiendo a su jugador: "Alfie Whiteman se ha retirado del fútbol para comenzar una nueva carrera como director y fotógrafo. Te deseamos todo lo mejor, Alfie".

A pesar de su extensa carrera en los Spurs, Whiteman solamente disputó un partido con su equipo. Fue a las órdenes del portugués José Mourinho en 2020 y en la Liga Europa, cuando jugó sus únicos minutos bajo los palos, en concreto ocho, contra el Ludogorest. Sustituyó a su compatriota Joe Hart con 4-0 en el marcador.

Durante sus últimos años en el club, donde ejercía como tercer portero, exploró las clases de actuación, radiodifusión y fotografía. Una vía que en este mes de octubre le valió para ser contratado por la productora británica 'Somesuch'.

"Con un ojo en sintonía para capturar momentos de conexión humana en lugares invisibles, el trabajo del director y fotógrafo Alfie se define por una curiosidad por cómo la cultura, la identidad y la comunidad se cruzan", publicó la productora en sus redes sociales.

Una carrera peculiar en la que compatibilizó dos pasiones con el fútbol, que a partir de este viernes pasará a un segundo plano para despegar en su nueva vida como fotógrafo y cineasta.