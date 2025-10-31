El Villarreal y el Rayo pelean por Europa

El equipo de Marcelino García Toral ha hecho de su fortaleza en casa su mejor arma. Suma cuatro victorias y un empate ante el Betis. El conjunto vallecano, por su parte, suma seis partidos sin perder entre Liga, Copa y Liga Conferencia.

El técnico asturiano mantiene las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, ambos lesionados en pretemporada, aunque el reciente parón por las selecciones le ha permitido recuperar a algunos efectivos.

Tras las rotaciones en el once con el que superó esta semana sin dificultades al Ciudad de Lucena en la primera ronda de la Copa, se da por hecho que el técnico apostará por un equipo más reconocible para este partido.

La principal duda estará en la portería, en la que no parece haber un patrón claro en las rotaciones y Luiz Junior y Arnau Tenasoptan a la titularidad. En ataque parece que tras regresar al once después del parón de selecciones Gerard Moreno se mantendrá de pareja ofensiva de George Mikautadze.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enfrente está el Rayo, que llega a este partido en su mejor momento de forma en lo que va de curso tras encadenar seis partidos sin perder, cinco de ellos con victorias, en los que ha marcado quince goles y solo ha encajado tres.

Uno de los protagonistas del partido espera ser el guardameta argentino Augusto Batalla, que lleva 270 minutos sin encajar un gol en LaLiga. El récord de imbatibilidad en la portería del equipo madrileño lo ostenta el macedonio Stole Dimitrievski con 345.

Después de las rotaciones que hizo Iñigo Pérez frente al modesto Yuncos en Copa del Rey es probable que el técnico navarro vuelva a apostar por su habitual once liguero para medirse al Villarreal. Aún así podría haber un par de novedades con las entradas por los extremos de Isi Palazón y Álvaro García.

En ataque lo más probable es que el referente ofensivo siga siendo el delantero brasileño Alemao, que se estrenó la última jornada con un gol en el tiempo añadido frente al Alavés.

Villarreal: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Pape Gueye, Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y George Mikautadze.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Oscar Valentín; Isi, DE Frutos, Álvaro; Alemao.

Árbitro: Iosu Galech (Comité navarro).

Puestos: Villarreal (3º, 20 puntos), Rayo Vallecano (7º, 14 puntos)

- El dato: El Villarreal domina el duelo y ha ganado en ocho de las doce visitas del Rayo en Primera.

Marcelino: "El Rayo es muy complicado, ha sumado mucho fuera de casa"

Iñigo Pérez: "El empate con el Villarreal no sirve, vamos a La Cerámica a ganar"

Bajas: Logan Costa y Willy Kambwala, ambos por lesión.

Bajas: Luiz Felipe, Mumin y Diego Méndez.