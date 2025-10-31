Maresca y el problema de rojas del Chelsea: "Algunas podemos evitarlas"

La tarjeta roja a Liam Delap, por una doble amarilla en menos de media hora, supuso que al Chelsea le han expulsado un jugador en cinco partidos esta temporada. Es el equipo de las cinco grandes ligas, junto al Girona, que más expulsiones suman.

"Algunas de las rojas que hemos recibido podíamos haberlas evitado", reconoció el italiano este viernes en rueda de prensa.

"Es algo de lo que tenemos que aprender y necesitamos hacerlo mejor en ese aspecto. No hay ninguna duda sobre ello, tenemos que mejorar en el futuro. Lo he dicho muchas veces, me gusta aprender y mejorar. En ese momento estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar esta clase de situaciones", agregó el italiano.

La expulsión de Delap, en los últimos instantes de la victoria contra el Wolverhampton Wanderers, enfadó bastante a Maresca que calificó este incidente como un "error estúpido" y "vergonzoso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico del Chelsea informó de que Delap se disculpó inmediatamente en el vestuario tras el partido y que sabe que será un jugador "fantástico" en el futuro, pero que aún tiene "varias cosas que mejorar".