Fútbol Internacional
31 de octubre de 2025 - 20:53

Copa Libertadores: Palmeiras y Flamengo, en otro round

El capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez Portillo (32), va por otra Libertadores en su historia
El capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez Portillo (32), va por otra Libertadores en su historia

El llamado Clásico de la Década tendrá otro round y de nuevo con el título de la Copa Libertadores de por medio. Como en 2021, Palmeiras y Flamengo chocarán por el cetro más codiciado de Sudamérica, que por séptima ocasión consecutiva quedará en manos brasileñas.

Por David Rolón

Lima, Perú, será el palco, el 29 de noviembre, de un choque de trenes: las dos plantillas más valiosas de América, los dos contendientes al título del Brasileirão y los dos equipos más importantes de los últimos años del balompié sudamericano.

La final esperada entre los favoritos a la corona tendrá aires de revancha para el Fla, al que el Verdão noqueó hace cuatro años en Montevideo (2-1) para bordear en su pecho su tercera y hasta ahora última estrella de la Copa Libertadores.

Dirigidos por el entrenador más laureado de su historia, el portugués Abel Ferreira, los paulistas llegarán a la capital peruana extasiados tras protagonizar una remontada histórica.

Los palmeirenses golearon 4-0 (con los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa, capitán y goleador, respectivamente) a Liga de Quito este jueves en São Paulo, un resultado que dejó en el olvido la sorpresiva derrota 3-0 encajada la semana pasada en la altura de la capital ecuatoriana

“Recé (...), pero Dios te dice: ‘ve y haz tu parte, de nada sirve rezar, porque del otro lado también están rezando’, así que esto es trabajo y preparación” , celebró Ferreira, de 46 años. “Fue un partido técnico y mental”.

Pero atención, porque en el choque por la Gloria Eterna se reencontrarán con un rival que los venció 3-2 a mediados de octubre en la liga y que demostró saber sufrir en su llave semifinal ante Racing de Argentina (global 1-0).