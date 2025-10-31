Copa Libertadores: Palmeiras y Flamengo, en otro round

Lima, Perú, será el palco, el 29 de noviembre, de un choque de trenes: las dos plantillas más valiosas de América, los dos contendientes al título del Brasileirão y los dos equipos más importantes de los últimos años del balompié sudamericano.

La final esperada entre los favoritos a la corona tendrá aires de revancha para el Fla, al que el Verdão noqueó hace cuatro años en Montevideo (2-1) para bordear en su pecho su tercera y hasta ahora última estrella de la Copa Libertadores.

Dirigidos por el entrenador más laureado de su historia, el portugués Abel Ferreira, los paulistas llegarán a la capital peruana extasiados tras protagonizar una remontada histórica.

Los palmeirenses golearon 4-0 (con los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa, capitán y goleador, respectivamente) a Liga de Quito este jueves en São Paulo, un resultado que dejó en el olvido la sorpresiva derrota 3-0 encajada la semana pasada en la altura de la capital ecuatoriana

“Recé (...), pero Dios te dice: ‘ve y haz tu parte, de nada sirve rezar, porque del otro lado también están rezando’, así que esto es trabajo y preparación” , celebró Ferreira, de 46 años. “Fue un partido técnico y mental”.

Pero atención, porque en el choque por la Gloria Eterna se reencontrarán con un rival que los venció 3-2 a mediados de octubre en la liga y que demostró saber sufrir en su llave semifinal ante Racing de Argentina (global 1-0).