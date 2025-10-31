Un posible descenso del West Ham costará dinero a los contribuyentes

El club londinense paga actualmente unos 4 millones de libras (4,5 millones de euros) a las autoridades por poder jugar en el estadio Olímpico de la ciudad y, según "The Times", esta cantidad se reducirá a la mitad si caen al Championship (Segunda división inglesa). Esa cifra, destinada a cubrir los costes operacionales del campo, la tendrá que asumir el contribuyente británico.

El West Ham se mudó al Olímpico en la temporada 2016-2017 después de que se derribara el mítico Upton Park, lo cual enfadó a muchos aficionados que sienten que su actual campo, con capacidad para más de 60 000 espectadores, no tiene el mismo ambiente que el antiguo Upton Park, donde cabían poco más de 35 000 aficionados.

El club llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de la zona para poder alquilar este estadio, que se construyó de cara a los Juegos Olímpicos de 2012, pero se incluyeron ciertas restricciones, como que por ejemplo no pueden llenarlo en su totalidad para los encuentros.

La situación es preocupante en estos momentos para el West Ham porque es penúltimo en la tabla con cuatro puntos en nueve jornadas y está a cuatro unidades de la zona de salvación. Hace un año despidieron a Julen Lopetegui y hace escasas semanas a Graham Potter, contratando a Nuno Espirito Santo para solventar el momento actual.

Según medios británicos, el West Ham anunciará pérdidas económicas por la última temporada y puede verse obligado a vender jugadores clave como el internacional brasileño Lucas Paquetá en el próximo mercado invernal para cuadrar las cuentas.