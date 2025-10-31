Xabi Alonso, "muy satisfecho" con petición perdón de Vinícius, dice no habrá "represalia"

"El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con la plantilla y Vini estuvo muy bien, impecable. Habló desde el corazón con sinceridad y yo quedé muy satisfecho. Para mí, desde ese momento, el asunto quedó zanjado", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Valencia.

En el comunicado que lanzó posteriormente en las redes sociales, Vinícius pidió perdón a todos los aficionados del Real Madrid, a sus compañeros, al club y al presidente Florentino Pérez, sin nombrar a Xabi Alonso.

"Fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón de lo que significa este club y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club. Quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema pensando en todo lo que viene", valoró Xabi Alonso.

El técnico tolosarra volvió a ser preguntado en tres ocasiones más por la situación vivida y no quiso dar más detalles. Apuntó que no habrá un castigo para el jugador en el aspecto deportivo en ninguna de sus decisiones.

"Fue muy positivo, muy valioso y quedé satisfecho, desde el miércoles se cerró, ayer entrenamos bien, veo a Vini bien, todos están con ganas, estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección", dijo.

"El tema está zanjado y mañana tenemos el partido que es lo más importante. Ninguna represalia. Entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto, pero desde el miércoles tras hablar y cerrarlo muy positivamente, el foco está en el campo", sentenció.