0-1. Rulli sostiene al Marsella

La victoria del PSG sobre el Niza este sábado con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94 obligó al Marsella a sumar tres puntos para no alejarse del principal candidato a ganar el título. Y lo consiguió pese a las adversidades, sobre todo con las lesiones, que preocuparon a De Zerbi en la víspera del choque.

Hasta siete ausencias -Balerdi, Gouiri, Kondogbia, Medina, Nadir, Traore y Weah-, sufrió el técnico italiano, que en la víspera expresó su malestar por la cantidad de jugadores que llenan su enfermería. "Es realmente el peor momento de este periodo y me preocupa, me estresa y me pone nervioso. Una cosa es tener dos o tres lesionados y otra muy distinta tener siete u ocho", dino.

Pese a lamentar esa escasez de futbolistas, para enfrentarse al Auxerre apostó por reservar a dos de sus mejores piezas, Greenwood y Paixao. Quiere tener a los dos en plena forma para recibir al Atalanta el próximo miércoles en la Liga de Campeones, competición en la que el Marsella anda necesitado de victorias tras sumar tres puntos de nueve posibles (ganó al Ajax y perdió contra el Real Madrid y el Sporting).

Sin dos de sus mejores hombres y con una larga lista de lesionados, el Marsella sufrió frente a un equipo necesitado de puntos para eludir el descenso. Aubameyang y Vaz, con el apoyo de Ángel Gomes, fueron los encargados de suplir a Greenwood y a Paixao. Y, precisamente, fue Angel Gomes quien consiguió el tanto de una victoria que vale oro para el Marsella.

El centrocampista londinense marcó el gol de los tres puntos a la media hora, cuando aprovechó una gran jugada de Murillo por la derecha (túnel incluido a Mensah) para batir con un disparo raso al guardameta Donovan Leon. Su tanto no desniveló el choque y el Auxerre se lanzó a por el empate en la segunda parte. Entonces, el protagonismo recayó en la figura de Rulli.

Inició su serie de paradas con una espectacular intervención a Osman, que lo intentó con un derechazo desde dentro del área poco antes de la expulsión de Ulisses García que complicó al Marsella el choque en los últimos 25 minutos, en los que Rulli no bajó los brazos.

El portero argentino se empleó a fondo ante Namaso y Oppegard para salvar a su equipo, que con un hombre menos, sin ocho jugadores por lesión, y sin Greenwood ni Paixao, resistió frente al Auxerre para seguir la estela del PSG.