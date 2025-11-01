3-0. Diego Gomez reactiva al Brighton

El conjunto del alemán Fabien Hurzeler se repuso con autoridad de la derrota sufrida en la pasada fecha con el Manchester United que frenó su línea ascendente. La retomó en ante el Leeds, un recién ascendido que sumó su tercera derrota en cuatro encuentros y vuelve a sentir la amenaza del descenso.

La influencia del gambiano Yakuba Minteh fue determinante. Como los goles, dos, del paraguayo Gomez. El primero del BrBrighton llegó a los once minutos. Minteh abrió el juego hacia Mats Wieffe que se adentró en el área por la derecha, centró al corazón del área y Danny Welbeck envió a la red.

La sentencia local llegó en la segunda parte, cuando entró en acción Diego Gomez. El sudamericano hizo dos dianas. La primera en el minuto 64 en una acción de Minteh por la derecha, una buena jugada y un buen centro que pasó por delante de Georginio Rutter y del visitante Joe Rondon pero que recogió Gomez que marcó el segundo.

Seis después llegó el tercero, cuando culminó un pase de Georginio Rutter tras un robo de balón que sitúa al cuadro de Hurzeler octavo en la tabla, a dos puntos de la zona europea.

