El Barça, mermado por las bajas, recibe al Elche en un momento de dudas

Tras ganar el Clásico (2-1), los blancos le sacan cinco puntos en la tabla a los azulgranas, que solo han logrado tres puntos de los nueve últimos en la competición con una agónica victoria ante el Girona (2-1).

Lastrado por las lesiones, el Barça ha recuperado esta semana a los atacantes Robert Lewandowski y Dani Olmo, pero ha perdido por varias semanas al centrocampista Pedro González 'Pedri'. En cualquier caso, el canario, faro del equipo, tampoco hubiera podido jugar ante el cuadro ilicitano por su expulsión en el Bernabéu.

La estrella del conjunto azulgrana, el extremo Lamine Yamal, tampoco se encuentra al cien por ciento por culpa de la pubalgia que arrastra y de la que no acaba de recuperarse. Y habrá que ver cómo el técnico, Hansi Flick, gestiona los minutos del '10' en función de cómo vaya el encuentro.

El preparador alemán confía en afrontar un noviembre menos agitado y con menos problemas de salud de los que han tenido sus jugadores este octubre que acaba.

Y es que actualmente ocupan la enfermería azulgrana los porteros Marc-André ter Stegen y Joan García, el defensa Andreas Christensen, los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri' y el delantero Rafael Dias 'Raphinha'.

Así, Flick no tiene demasiado donde elegir para armar un once en el que Marc Casadó podría ocupar la baja de Pedri junto a De Jong en el doble pivote y Araujo dar descanso a Cubarsí o a Eric García en el eje de la zaga. El resto del equipo seguramente será el mismo que empezó el Clásico.

Enfrente está el Elche, que visita al Barcelona en su peor momento del curso. Tras un inicio brillante de campeonato, en el que enlazó siete jornadas sin perder, el equipo ilicitano solo ha sumado un punto de los últimos nueve.

El conjunto que dirige Eder Sarabia sigue sin ganar fuera de casa, una de las asignaturas pendientes del equipo, y en Barcelona la historia tampoco acompaña al Elche, que nunca ha vencido en el campo del equipo azulgrana y no puntúa allí desde hace medio siglo.

El partido de Copa del pasado miércoles sirvió para recuperar sensaciones y dar minutos a los jugadores con menos participación o que regresaban de lesión.

Sarabia dispone por primera vez en la temporada de todos sus efectivos para preparar un encuentro especial, marcado por su breve etapa en el banquillo azulgrana como ayudante de Quique Setién, que finalizó ante el Bayern de Hansi Flick, actual técnico del conjunto catalán.

El choque también tendrá un componente emocional para Iñaki Peña y Héctor Fort, canteranos del Barcelona cedidos al Elche por una temporada, que buscarán destacar ante su club de origen.

El técnico vasco adelantó que su equipo mantendrá la identidad habitual, aunque ha preparado variantes tácticas para medirse al conjunto azulgrana. Todo apunta a que repetirá el eje defensivo formado por Affengruber y Bigas, y la dupla ofensiva Rafa Mir–Da Silva.

Las dudas se centran en los carriles y en el centro del campo, donde podría entrar Rodrigo Mendoza.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Aitor Núñez, Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza o Neto, Pedrosa; Rafa Mir, André Da Silva.

Clasificación: Barcelona (2º, 22 puntos); Elche (9º, 14 puntos).

El dato: El Barça ha ganado sus tres últimos partidos en casa contra el Elche.

- Flick (Barcelona): "Me gusta el Elche. Es un equipo que juega bien y encuentra soluciones".

- Sarabia (Elche): “Hemos preparado cosas tácticas diferentes porque el Barça es un equipo especial, pero la esencia clara es ir a por ellos y atacar”.

Bajas: Joan García, Ter Stegen, Gavi y Raphinha (lesionados); Pedri (sancionado y lesionado).

Altas: Yago de Santiago, Diangana, Diaby y Héctor Fort (lesión).