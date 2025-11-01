Gallese deja a Orlando City tras seis temporadas

“El portero Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato. Gallese se marcha de la Ciudad Bella tras seis temporadas memorables como León”, informó el Orlando City en un comunicado.

La vinculación de Pedro Gallese, de 35 años, con el Orlando City finaliza al término de este año. El club de Orlando culminó ya su temporada tras caer eliminados por 3-1 en el ‘play-in’ de la MLS Cup el pasado 22 de octubre ante el Chicago Fire.

Gallese, internacional con Perú, llegó al Orlando City en enero de 2020 y en los seis años que militó en sus filas disputó 201 partidos, todos como titular, convirtiéndose en el portero con más partidos jugados en la historia del club.

También estableció los récords de mayor número de minutos jugados (18.188), paradas (568), victorias (89) y partidos sin recibir gol (57) en la historia del Orlando City.

En ese periodo, ayudó a conquistar la US Open Cup en 2022, el primer título del equipo en la era MLS. “Pedro deja un legado que se sentirá durante muchos años, y le agradecemos todo lo que le ha dado al Orlando City”, sentenció en el comunicado el gerente general y director deportivo del Orlando City, Ricardo Moreira. EFE