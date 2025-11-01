01 de noviembre de 2025 - 10:55
Un gran gol de Gerard Moreno pone en ventaja al Villarreal ante el Rayo (1-0)
Vila-real (Castellón), 1 nov (EFE).- Un gol de Gerard Moreno permite al Villarreal dominar el marcador (1-0) ante el Rayo Vallecano al descanso, tras una primera parte intensa y de alto ritmo en el Estadio de la Cerámica.
El conjunto madrileño arrancó mejor el encuentro, pero una genialidad del delantero amarillo, en el ecuador del primer periodo, abrió el marcador para un Villarreal que, tras el tanto, logró hacerse con el control del juego.