0-0. Athletic y DUX Logroño siguen sin ganar

En un partido equilibrado las jugadas de mayor peligro se concentraron en la segunda parte. En el 65 Chelsea Ashurst se lució en un disparo de Maite Zubieta poco antes de que Dai Falfán tuviera también una buena oportunidad en un disparo lejano que se marchó fuera por poco.

En arreón de las locales en la recta final a punto estuvo de tener premio en un remate de la recién incorporada Patricia Zugasti a pase de Clara Pinedo que se estrelló en el poste.

0.- Athletic Club: Nanclares, Elexpuru, Landaluze, Bibi, Nerea Nevado; Vilariño (Agote, m.61), Zubieta (Pinedo, m.73), Oguiza (Valero, m.61), Sara Ortega; Azkona (Zugasti, m.73) y Amezaga (Campos, m.86).

0.- DUX Logroño: Chelsea; Rebeca, Marta, Iria Castro; Comfort, Morcillo (Velazco, m.76), Falfán, Annelie; Partido (Asenjo, m.55), Isina y Congo (Mawete, m.55).

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano (Comité andaluz). Mostró tarjetas amarillas a las visitantes Partido (m.32), Isina (m.60) y Marta (m.64).

Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga F disputado en las instalaciones de Lezama con 672 espectadores en las gradas.