Di Carlo, con 36 años, es el nuevo presidente de River Plate

Stefano Di Carlo, candidato por el oficialismo, llega con apenas 36 años a la conducción del club de la banda roja, y es el presidente más joven en casi un siglo, desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti, que tenía 32 años cuando asumió el cargo y sería el encargado de iniciar la construcción del estadio Monumental.

Nieto de otro recordado expresidente de River, Osvaldo “Titi” Di Carlo, el nuevo mandatario casi aprendió a caminar por los pasillos del Monumental, incluso cursó los estudios secundarios en el instituto de enseñanza que tiene el club, y desde joven ocupó varios cargos dentro de la gestión oficialista iniciada por Rodolfo D’Onofrio.

Di Carlo es licenciado en administración y líder del Grupo Idix, un holding de empresas con desarrollo de software, gestión tributaria y servicios de comunicación.

El nuevo mandatario se impuso en unas elecciones con voto electrónico que contaron con un récord de más de 26.000 participantes, en las que Di Carlo recibió el apoyo de 15.960 electores, el 61,77% de los sufragios.

Mucho más atrás quedó su escolta, Carlos Trillo, con 4.191 votos y el 16,22% del electorado.

Su primer desafío será gestionar la problemática del fútbol, en el cierre de una temporada mala para River, en la que no pudo ganar ni un solo título durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, el DT más laureado del club, pero con todos sus títulos logrados en una primera etapa que concluyó en 2022.

“Volver a obtener resultados deportivos es nuestra prioridad. Estamos atravesando un mal momento, que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que esto no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y haremos las evaluaciones al final de la temporada”, señaló Di Carlo en una entrevista reciente. AFP